Alexander-Arnold e l’esultanza alla Mbappé: “L’ho fatta perché la uso quando gioco a… FIFA”

Trent Alexander-Arnold ha fatto molto parlare di sé. Non solo per le sue doti tecniche mostrate nelle ultime stagioni con la maglia del Liverpool, ma anche per la recente esultanza come il fenomeno francese Kylian Mbappé: braccia conserte e sorriso smagliante. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso a Canal +.

VIDEOGAME – Il terzino aveva chiuso la sfida tra Liverpool e Leicester realizzando il 4-0 al King Power Stadium lo scorso 26 dicembre. A distanza di alcuni giorni, lo stesso Trent Alexander-Arnold ha spiegato il perché della sua esultanza come l’asso francese del Psg: “Mbappé è un calciatore di classe mondiale, fa cose incredibili. Il perché dell’esultanza? Beh, è il modo che uso per festeggiare quando gioco a FIFA con gli amici ed è uno scherzo con loro ma anche con i miei compagni di squadra…”.