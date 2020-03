Alisson infortunato, salta l’Atletico. I tifosi: “La peggior notizia dell’anno”

Doccia fredda in casa Liverpool: i campioni d’Europa tenteranno di difendere il trono in Champions contro l’Atletico Madrid, ma dovranno farlo senza Alisson. Il portiere brasiliano non è riuscito a recuperare dal problema fisico che lo ha colpito negli ultimi giorni e dovrà rimanere fermo. Niente gara contro i Colchoneros e derby contro l’Everton a forte rischio. La notizia ha fatto sprofondare nella disperazione i tifosi dei Reds. Alisson, infatti, è uno dei punti di forza della squadra. C’è chi afferma: “E’ la peggior notizia dell’anno. Ed è solo marzo”.

Altri tifosi sperano in Adrian, il sostituto: “Non poteva esserci tempismo peggiore. Ma confido in Adrian”.