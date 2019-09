Alisson preoccupa Klopp: “Progressi continui, ma il rientro non è vicino”

Non basta il primato in classifica a tranquillizzare il Liverpool. I Reds devono fare i conti con l’infortunio di Alisson. Il portiere brasiliano è uscito acciaccato durante il match di apertura in Premier League contro il Norwich. L’entità dell’infortunio ha costretto l’ex Roma a rimanere fermo a lungo. Jurgen Klopp sperava di averlo presto a disposizione, ma attualmente la situazione è piuttosto complessa e delicata. Come ammesso dallo staff medico, Alisson continua a migliorare nella riabilitazione, anche se resta prematuro fissare una data di rientro.