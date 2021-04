Allan contro la Superlega: “Avrebbe fatto svanire i sogni dei bambini”

L'ex Napoli commenta l'idea dei 12 club secessionisti

Tra le tante voci contrarie c'è anche quella di Allan. L'ex centrocampista del Napoli, ora all'Everton, ha espresso il suo parere ai canali ufficiali del club inglese: "Qui mi sento a casa e spero di restare il più a lungo possibile. Non c'è motivo di pensare a un addio, anche se è molto presto per parlare di questo, spero di restare e regalare tante gioie ai tifosi. Superlega? È stato orribile e sconvolgente sentire parlare di questa proposta, avrebbe decretato la fine dei sogni di tanti bambini. Loro sognano di giocare la Champions League per merito sportivo. È fantastico che questo torneo sia stato cancellato, è fantastico che abbia vinto l'amore per il calcio".