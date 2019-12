Allarme in Premier: lancio di oggetti verso Sterling, casi in aumento

Torna a risuonare l’allarme hooligans in Inghilterra. Infatti, nell’ultimo incontro di Premier League tra Wolverhampton e Manchester City, le telecamere hanno ripreso Raheem Sterling mentre schivava fortunosamente un oggetto metallico lanciato dagli spalti. Come riportato dal Sun, non si tratta del primo caso di atteggiamenti vandalici allo stadio. In altre due occasioni si è verificato il lancio di oggetti, come accaduto a Fred nel derby di Manchester o a Kepa in occasione della sfida tra Tottenham e Chelsea. Preoccupa particolarmente la vicinanza di tutti questi episodi in un arco temporale di poche settimane.