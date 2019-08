Alli pazzo di Ronaldinho: “Guardavo i suoi video anche quando ero a scuola”

Ogni sportivo ha avuto almeno un idolo d’infanzia. Non si sottrae a questa consuetudine Dele Alli: il terzino del Tottenham ha svelato ai media inglesi le sue passioni ed i giocatori che lo hanno colpito in gioventù. Due i grandi nomi dell’inglese. Il primo è Steven Gerrard, uno dei centrocampisti più forti della Nazionale dei tre leoni. Il secondo è Ronaldinho. Per il brasiliano il piccolo Alli aveva un’ammirazione viscerale, al punto da trascurare altri impegni pur di seguirlo: “Guardavo continuamente i video delle sue giocate su YouTube, a volte persino a scuola”. Insomma, le prodezze di Dinho colpivano più delle lezioni scolastiche. Se non altro, hanno regalato all’Inghilterra un terzino di altissimo livello.