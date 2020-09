Alonso fa infuriare Lampard: dopo la sostituzione segue il match… sul pullman

Il rapporto tra Marcos Alonso e Frank Lampard non sembra essere mai pienamente decollato e, se ancora servissero prove, un ulteriore indizio si è presentato nell’ultimo match. Il Chelsea ha sfidato il Wolverhampton e ha vissuto un match dai due volti. Nel primo tempo i Blues sono andati in affanno, venendo travolti per 3-0. Dopo l’intervallo il tecnico inglese ha deciso di scuotere i Blues sostituendo lo stesso Alonso con Cesar Azpilicueta. Una mossa che ha mandato su tutte le furie il terzino spagnolo ex Fiorentina. Il giocatore ha deciso di non accomodarsi in panchina, preferendo sedersi… sul pullman della squadra.

REAZIONE

Inevitabilmente questa decisione ha mandato su tutte le furie Lampard, come riportato da The Athletic. Il tecnico non ha esitato ad affrontare in un durissimo confronto Alonso, la cui permanenza è sempre più in dubbio. Nel frattempo Frank si gode la scelta corretta della sostituzione: il suo Chelsea ha rimontato e pareggiato al termine di un match combattuto contro il Wolverhampton.