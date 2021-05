Amarcord Aguero: “Il gol al QPR per il titolo il più importante della mia vita”

"Quella rete rimarrà sempre nella mia testa"

10 anni in maglia Manchester City e quest'oggi sarà l'ultimo atto. Sergio Aguero disputerà l'ultima gara in Premier League con la maglia Citizens e intervistato da Sky Sports ha raccontato quelli che sono stati i momenti più importanti di questa decade. In realtà, il Kun ha un solo pensiero nella sua testa: il più importante. Il gol al QPR da lui segnato che regalò il titolo di campione ai suoi nel 2011-12 .

"Quel gol per me è il più importante della mia vita. Da sempre guardo quella partita, anche insieme alla mia famiglia, a mio figlio e penso che quella rete sarà sempre nella mia testa", ha confessato Aguero. "Quando ho toccato il pallone prima del gol, ho pensato: 'Ok, forse è rigore', il difensore centrale mi aveva toccato ma non forte, solo un po'. Poi mi son detto: 'Devo solo tirare'. E quando mi è scattato in testa di prendere la decisione di tirare. Beh ecco, ho cercato di farlo più forte possibile e poi dovevo solo essere fortunato. Per due o tre giorni non ci ho creduto".