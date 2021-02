Ancelotti avverte l’Everton: “Vorrei essere qui quando sarà pronto il nuovo stadio”

Ormai è trascorso un anno dall’arrivo di Carlo Ancelotti all’Everton dopo il divorzio dal Napoli. L’allenatore italiano ex Milan si è trasferito alla corte dei Toffees riuscendo a migliorare notevolmente la classifica della squadra inglese, che ora lotta per un piazzamento in Champions League. Una crescita considerevole in poco tempo.

FUTURO

Lo stesso Ancelotti si è sbilanciato sul suo futuro, spiegando che non sembra intenzionato a lasciare l’Everton. Queste le sue parole riportate da TMW: “Mi piacerebbe essere qui quando il nuovo stadio sarà inaugurato. Significherebbe che ho fatto un buon lavoro, che il contratto non è stato interrotto e che continuerà. Sto bene qui e vorrei restare il più a lungo possibile”.