Ancelotti e la condizione fisica di James: “Non sono preoccupato, altrimenti avrei preso Bolt”

Prima partita della nuova stagione e primo sorriso per Carlo Ancelotti. Il suo Everton ha battuto in trasferta il Tottenham di José Mourinho grazie ad una rete di Calvert-Lewin.

LE PAROLE DI ANCELOTTI

Nel post gara l’allenatore italiano ha parlato della scelta di schierare dal primo minuto James Rodriguez: “James non è il giocatore più veloce del pianeta ma ha molta qualità, dobbiamo utilizzarlo per quello. Non è un’ala, ma può ricevere palla centralmente e rendersi molto pericoloso. Non sono preoccupato per il suo atletismo, altrimenti avrei preso Usain Bolt, non James”.