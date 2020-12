Ancelotti: “Partita col City? Siamo stati avvisati del rinvio mentre eravamo in hotel”

Carlo Ancelotti, mister dell’Everton, è tornato a parlare della gara rinviata contro il City di Guardiola: “La Premier League non ci ha dato delle informazioni complete sul recupero della gara, mi aspetto di avere presto delle notizie in merito. Eravamo in hotel quando abbiamo ricevuto la notizia, ormai però la situazione è questa e non possiamo modificarla. Cerchiamo di prendere questa situazione come un vantaggio, vorrà dire che saremo più freschi quando giocheremo contro il West Ham”.