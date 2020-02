Ancelotti stregato dall’Everton: “Club ambizioso, resterei a lungo qui”

L’Everton è rinato con Carlo Ancelotti. Il club inglese sembra aver ritrovato la giusta strada, risalendo dalle retrovie fino al settimo posto in classifica. Il tecnico italiano, dal canto suo, pare gradire il nuovo ambiente e ai canali ufficiali della società di Liverpool ha speso parole importanti: “Ho firmato un accordo di quattro anni e mezzo e mi piacerebbe concludere il mio contratto rimanendo qui e facendo del mio meglio. E dopo, se ci sarà la possibilità di continuare, mi piacerebbe rimanere più a lungo. L’ambizione è quella di restare qui a lungo. Il club ha grandi ambizioni, vuole essere sempre più competitivo in Premier e in Europa. Stiamo lavorando per questo”.