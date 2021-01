Ancelotti striglia l’Everton: “In campo senza motivazione. Sono deluso”

Non si sarebbe mai aspettato una sconfitta così netta contro il Newcastle. Ecco perché Carlo Ancelotti ha voluto strigliare il suo Everton dopo la brutta gara disputata e persa per 0-2. Il mister di Reggiolo, ai microfoni di Match of The Day, ha commentato il momento dei suoi.

Ancelotti: “Deluso. In campo senza motivazione”

“Non siamo contenti ovviamente. Non avevamo lo stesso spirito del Newcastle. So che abbiamo la qualità ma da sola non è sufficiente”, ha detto Ancelotti parlando della sua squadra. “Devi giocare con motivazione e ambizione e penso che in questa gara giocata in casa ce ne siamo dimenticati. Abbiamo giocato mercoledì sera e non abbiamo avuto il tempo di recuperare ma non è una scusa. Ho cambiato quattro o cinque giocatori, quindi il motivo non poteva essere né tattico né fisico. Era solo mentale. La nostra prossima partita è una buona opportunità per tornare con il nostro solito atteggiamento. Sono molto deluso per questa scontitta contro il Newcastle, ma allo stesso tempo non posso dimenticare che questa squadra ha fatto davvero bene fino ad ora”.