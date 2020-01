Ancelotti svela: “Contatti con il Liverpool nel 2015. Poi è arrivato Klopp…”

Carlo Ancelotti ha il Liverpool nel destino. Dopo aver affrontato i Reds in due storiche finali di Champions League nel 2005 e nel 2007, il tecnico italiano avrebbe potuto sedersi sulla panchina del club inglese. Lo ha rivelato alla vigilia del derby che vivrà nuovamente da avversario del Liverpool e da allenatore dell’Everton: “Dopo aver lasciato il Real Madrid, ho fatto una chiacchierata con il proprietario. Stavano cercando un manager ma penso che abbiano fatto la scelta giusta con Jurgen Klopp. Sta facendo un lavoro fantastico a Liverpool. Molto bene! Jurgen è un mio amico, un manager fantastico. Questo gioco è un rischio, poiché stiamo giocando la squadra che è campioni del mondo. Congratulazioni a loro. Ma questa è una sfida fantastica per noi. Ho suonato nei derby a Roma e Milano; So quanto sia diverso questo gioco. Ci sono molte sorprese in questa competizione”.