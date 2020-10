Ancora uno stop per il Manchester City, Guardiola: “Non abbiamo abbastanza ricambi”

Phil Foden ha salvato il Manchester City dall’ennesimo risultato negativo in campionato. In casa del West Ham è arrivato solo un pari, per giunta in rimonta dopo il vantaggio di Michail Antonio. I Citizens, dopo 5 gare disputate, si ritrovano solamente a 8 punti, già distanti dalla vetta occupata ora dall’Everton e Liverpool (i Reds con una gara in più). Pep Guardiola, al termine della gara, ha voluto parlare della situazione dei suoi lamentando, a fronte delle spese folli di questi anni, una rosa “corta” in questo momento.

Guardiola: “Non abbiamo ricambi”

Lo aveva già detto in passato e, analizzando le situazioni legate al coronavirus e alcuni infortuni di troppo, potrebbe anche aver avuto ragione, ma dal Manchester City ci si attende qualcosa in più: “In tutte le partite avevamo in panchina uno o due giocatori delle giovanili. Certo che abbiamo qualità, non mi lamento di questo mi dovrei lamentare del gol preso contro il West Ham piuttosto”, ha detto Guardiola. ” Ma la verità è che stiamo soffrendo perché abbiamo fatto solo due settimane di preparazione e abbiamo avuto 5/6 giocatori con il Covid-19. Abbiamo bisogno di tempo e non abbiamo abbastanza ricambi. I nostri attaccanti erano infortunati nella prima partita. Aguero è tornato dopo un lungo stop (e si è nuovamente infortunato a livello muscolare ndr). Anche Kevin (De Bryune ndr) era infortunato e Gundogan ha potuto giocare dal primo minuto solo da questa giornata. Ovviamente siamo in tanti, ma per giocare quattro competizioni in queste condizioni ogni tre giorni abbiamo bisogno di tutta la rosa a disposizione e ora non è possibile”.