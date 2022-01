Andy Cole: “Bruno Fernandes non è più lo stesso da quando c’è Cristiano Ronaldo”

L'ex Red Devils dice la sua sulla situazione del club e nello specifico sui due portoghesi

Momento complicato in casa Manchester United dove neppure la "cura" Rangnick sembra aver dato i suoi frutti. Complice anche l'ultima sconfitta rimediata contro il Wolverhamtpon, l'umore dei calciatori è decisamente molto basso e la pressione della stampa sempre più elevata. Una situazione che pare aver condizionato il rendimento anche dei migliori giocatori come Bruno Fernandes che però, a detta dell'ex attaccante Andy Cole, avrebbe un motivo in più per le sue prove opache: Cristiano Ronaldo...