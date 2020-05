Hudson-Odoi arrestato: incontra e litiga con modella

Callum Hudson-Odoi nei guai. Il calciatore del Chelsea ha violato la quarantena imposta dalle rigide regole per il lockdown in Inghilterra invitando una donna a casa sua. Non solo. Il giocatore ingelse avrebbe litigato con essa tanto da dover far intervenire le forze dell’ordine e l’ambulanza. A riportarlo è il Telegraph che aveva anticipato tutti i media britannici annunciando anche l’arresto del diretto interessato.

Hudson-Odoi fermato dalla polizia

Restano ancora tanti dubbi sul reale andamento della vicenda, tanto che oltre al Telegraph anche il Sun e altri tabloid britannici danno versione alquanto confuse. Ma una cosa è certa: Callum Hudson-Odoi ha violato le regole della quarantena nella notte tra sabato e domenica e la polizia sarebbe stata chiamata proprio dalla donna che era stata invitata a casa del giocatore del Chelsea. Intorno alle 4 di notte, prima un’ambulanza poi l’arresto dell’inglese. Non si capiscono bene i motivi ma Hudson-Odoi, probabilmente, ha avuto una lite con la modella che si sarebbe fatta male o avrebbe avuto un malessere. La donna sarebbe stata contattata attraverso i social, con tanto di richiesta di presentarsi in abbigliamento provocante.

Indagini a casa del giocatore