Arsenal, accordo pazzo con i calciatori: bonus stellare se vincono la Champions

La questione spinosa del taglio degli stipendi riguarda anche l’Arsenal. I Gunners, finora, non avevano deciso di ridurre il proprio ingaggio nonostante lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Sun, si sarebbe arrivati a un accordo tra società e calciatori. Una promessa piuttosto bizzarra: la squadra rinuncerà al 12,5% del suo stipendio, ma avrà modo di rifarsi nella prossima stagione con ricchi bonus. Il primo riguarda la conquista della Champions League al termine dell’annata in corso. Un problema non da poco per l’Arsenal che si trova al nono posto in classifica. Ma la società londinese non si ferma qui ed è disposta a fissare un ulteriore premio da 500.000 sterline a testa in caso di conquista proprio della Champions. Insomma, i Gunners sono condannati a un biennio di fuoco per rifarsi. Lo stimolo non manca, ma sarà davvero un piano realizzabile?