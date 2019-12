Arsenal affidato agli ex: Ljungberg può essere confermato con Gilberto Silva nello staff

Dopo l’esonero di Unai Emery, la panchina dell’Arsenal è stata affidata a Freddie Ljungberg. L’ex stella Gunners è stata scelta come allenatore ad interim, posizione, però, che potrebbe presto cambiare.

Infatti, secondo il Guardian, la possibilità che l’Arsenal decida di confermarlo come allenatore della prima squadra non è del tutto da escludere. Nelle prossime settimane Ljungberg potrebbe essere confermato dai vertici societari, soprattutto nel caso in cui le alternative non convincessero a pieno. In caso di conferma, Ljungberg farebbe entrare nel proprio staff anche l’ex centrocampista Gilberto Silva. Insomma, la squadra verrebbe affidata a due ex illustri nella speranza di ritrovare entusiasmo anche da parte della tifoseria. La voce dell’ingresso nello staff del brasiliano è stata confermata anche dal Times.