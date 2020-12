Arsenal ancora k.o., Arteta: “Io in bilico? Sì, sento pressione. Perdiamo per colpa nostra e non per meriti degli avversari”

Crisi nera, anzi nerissima in casa Arsenal. Altra sconfitta in campionato contro l’Everton e record negativo per i Gunners guidati da Mikel Arteta. L’allenatore dei londinesi si è ritrovato a commentare, come riporta Metro, l’ennesima prestazione incolore dei suoi che ha portato ad un altro k.o., questa volta contro gli uomini di Carlo Ancelotti. Situazione che potrebbe diventare insostenibile con la posizione del manager ex Manchester City sempre più in bilico.

Arteta a rischio

“Se mi sento sotto pressione per la mia posizione? Sì, ovviamente è una situazione davvero complicata. Ma sono molto incoraggiato da quello che vedo dai giocatori. Sia loro che io cerchiamo di continuare a fare quello che stiamo facendo come mentalità e in allenamento. Sicuramente dobbiamo migliorare. Penso anche che siamo stati molto, molto sfortunati a non raccogliere molti, ma proprio tanti punti in più”, ha detto Arteta.

E ancora: “La mia situazione la comprendo ma posso dire che la mia energia, voglia e attenzione sono solo per far uscire la squadra da questa situazione, mantenendo lo spirito giusto all’interno del gruppo. La lotta che i ragazzi mostrano ogni volta che scendono in campo e l’energia che i ragazzi mostrano in campo la si può vedere e non la si può negare. I risultati ci vanno contro e lo sappiamo”. “Mi dispiace solo che stiamo perdendo partite per colpa nostra e non per meriti degli avversari. Contro il Burnley abbiamo perso la partita senza subire tiri in porta e anche ora contro l’Everton abbiamo lottato ma non è bastato”.