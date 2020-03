Arsenal, Arteta blinda Aubameyang: “Voglio tenerlo a tutti i costi”

Continuano i rumors di mercato attorno a Patrick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal, che andrà in scadenza di contratto nel 2021, è seguito con attenzione da numerosi club. Il gabonese, in particolare, è finito nel mirino di Barcellona e Inter, alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. A blindare il giocatore, però, è interevenuto in conferenza stampa il tecnico dei Gunners Mikel Arteta.

AUBAMEYANG – “Rinnovo? Dovremo vedere quali saranno le nostre intenzioni e quelle di Patrick. Per me in ogni caso sarebbe tutto molto semplice: io voglio tenerlo a tutti i costi”.