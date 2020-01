Arsenal, Arteta: “Ceballos? Non l’ho quasi mai visto… Deve rimettersi in forma”

Sarebbe prossima a concludersi l’avventura di Dani Ceballos con la maglia dell’Arsenal. Il centrocampista, nelle scorse ore, avrebbe chiesto al club la cessione a causa delle ultime esclusioni dalla formazione titolare. Dell’argomento, come riporta AS, ha parlato il tecnico Mikel Arteta.

CEBALLOS – “Ho parlato con lui. Quando sono arrivato si stava riprendendo da un infortunio: non l’ho visto molto, con noi si è allenato appena una settimana o dieci giorni. Ho sentito le voci, ma non voglio commentare. Deve solamente pensare a mettersi in forma e a lottare per trovare spazio: a quel punto sceglierò i migliori giocatori per la mia squadra”.