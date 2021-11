Arsenal, Arteta chiama… Wenger: “Vorrei riaverlo qui vicino a noi”

Il tecnico Gunners gradirebbe il supporto da vicino l'ex manager

Potrebbe essere un ritorno ad alto tasso emotivo quello di Arsene Wenger all'Arsenal . Nonostante l'ex manager Gunners sia impegnato col suo ruolo nella Fifa come responsabile per lo sviluppo mondiale del calcio, in casa londinese c'è chi spera di vederlo nuovamente vicino alla squadra che per 22 anni lo ha visto alla guida. Mikel Arteta infatti ha detto sì alla possibilità di farsi "aiutare" dallo storico ex.

Come riporta il Guardian, infatti, l'attuale mister dei Gunners ha detto: "Ho parlato con Arsène quando sono andato a vedere il suo film. Mi piacerebbe riaverlo qui perché credo gli farebbe piacere vedere quanto rispetto e ammirazione tutte le componenti del club nutrano per lui", le parole di Arteta. "In quale ruolo rientrerebbe? Non so dirlo ora, ma quello che posso affermare è che mi piacerebbe averlo molto più vicino, perché mi aiuterebbe molto. Non solo me ma anche tutta la squadra e l'ambiente. Saremmo lieti di riaverlo con noi".