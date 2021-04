Arsenal, Arteta diretto: “Sotto shock dopo sconfitta con Liverpool. Se giocatori hanno attributi li mostrino”

Netta sconfitta per l’Arsenal in Premier League contro il Liverpool. 0-3 all’Emirates per i Gunners di Mikel Arteta che al termine della gara non ha fatto giri di parole per descrivere il suo stato d’animo. Con questo k.o., la squadra di Londra dice probabilmente addio alla possibilità di entrare nei primi quattro del campionato e, dunque, ai posti Champions League. Ecco perché, parlando a Sky Sports, il manager ha voluto mandare un segnale ai suoi in vista dell’importante gara di Europa League di giovedì prossimo contro lo Slavia Praga.

Arteta: “Sono sotto shock. Se i miei hanno gli attributi…”

“Abbiamo completamente meritato di perdere la partita”, ha detto Arteta sulla sconfitta per 0-3 subita dal Liverpool. “Sono stati migliori di noi in ogni reparto e meritavano di vincere la partita con il margine con cui l’hanno fatto o anche di più. Mi assumo la responsabilità per il modo in cui abbiamo giocato”.

E ancora: “Scuse? No, non devo cercarne. Inutile dire che non abbiamo cinque o sei giocatori, gli standard sono molto più alti in questa squadra di calcio e devo convincerli ad esibirsi a quel livello. Era anche una questione tecnica. Abbiamo dato via ogni pallone e non abbiamo potuto mettere insieme tre passaggi. Le basi non c’erano per fare bene. Dico la verità sono sotto shock per come abbiamo perso. Non me l’aspettavo per come era andata la settimana di lavoro”.

E quindi la sfida lanciata ai suoi: “Se i miei giocatori hanno gli attributi, se hanno davvero le palle grosse, devono far vedere chi sono in Europa League già nella prossima sfida contro lo Slavia Praga. Si tratta di una sfida che ci offre una grande opportunità di rialzarci”, ha concluso Arteta.