Arsenal, Arteta e la fascia tolta ad Aubameyang: “Lacazette è un vero capitano”

Parla il manager dei Gunners

Ancora assente dai giocatori convocati nell'ultima partita del suo Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang ha dovuto fare i conti anche con la fascia da capitano ufficialmente portatagli via dal braccio per decisione di mister Mikel Arteta. Motivi disciplinari, la spiegazione ufficiale. Eppure, in casa Gunners, siamo sicuri ci saranno ancora sorprese anche a giudicare le recenti parole al miele dell'allenatore nei confronti di Alexandre Lacazette, dall'ultima gara nuovo capitano.