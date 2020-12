Arsenal, Arteta: “Grande vittoria, può essere la svolta. Non siamo mancati nei momenti decisivi”

L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, analizza il 3-1 nel derby di Londra contro il Chelsea: “Oggi abbiamo ottenuto una grande vittoria e siamo molto felici. Arrivavamo da un periodo complicato sia sotto il punto di vista delle prestazioni che dei risultati, ma i 3 punti ottenuti oggi in un giorno speciale come il Boxing Day possono rappresentare la svolta. La vittoria è stata meritata perchè nei momenti decisivi della partita non siamo mancati, sono soddisfatto perchè oggi sia i più giovani che gli esperti hanno disputato un grande match”.