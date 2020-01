Arsenal, Arteta: “Mustafi via? Dipende da lui…”

Non un rendimento ottimale, quello tenuto fin qui da Shkodran Mustafi con la maglia dell’Arsenal. L’ex difensore della Sampdoria, con i Gunners, non ha convinto, tanto da spingere l’ex bandiera dei londinesi Ian Wright a consigliare al tecnico Mikel Arteta di sbarazzarsi il prima possibile del tedesco. E lo spagnolo, proprio in queste ore, ha parlato del futuro del giocatore.

FUTURO – “Lo conosco dai tempi dell’Everton, so cosa può dare. Dipenderà da lui, così come per tutti gli altri. I calciatori mi devono mostrare la loro voglia, così avranno la loro chance”.