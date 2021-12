Arsenal, Arteta positivo al Covid: non sarà in panchina contro Guardiola

Il manager Gunners ha contratto il coronavirus

Tegola in casa Arsenal dove il mister Mikel Arteta è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo lo stesso club londinese che dunque non potrà vedere il suo allenatore alla guida della squadra per la prima gara del 2022, quella che avrebbe avuto sicuramente un sapore speciale contro il Manchester City del mentore Pep Guardiola.

NOTA- "Mikel Arteta salterà la nostra partita contro il Manchester City il giorno di Capodanno dopo essere risultato positivo al COVID-19", si legge nel comunicato dell'Arsenal apparso sul sito ufficiale del club. E ancora: "Mikel si sta isolando in linea con le linee guida del governo e gli auguriamo ogni bene". Una vera e propria beffa per il manager Gunners che quindi non potrà affrontare sul campo in modo diretto il suo grande amico e mentore Guardiola, attuale mister Citizens.