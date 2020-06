Arsenal, Arteta prende provvedimenti: arriva la ‘Ruota delle punizioni’

Una ripresa difficile con sconfitte e tante critiche per l’Arsenal dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Ecco che il tecnico Mikel Arteta ha deciso di spronare la squadra con un gioco… punitivo. Ad ogni infrazione del regolamento interno, ci sarà una punizione che sarà stabilita da una ruota girevole.

Arteta: la ruota delle punizioni

Come scrive il The Athletic, infatti, il manager Gunners ha deciso di adottare il sistema della Ruota delle punizioni, un metodo che prevede che il giocatore ritenuto colpevole sia artefice della propria pena. Una sorta di ruota della fortuna ma applicata al calcio e che anziché portare vantaggi sarà a scopo punitivo. Tra le varie penitenze anche il lavare i bagni, gli spogliatoi, l’auto del capitano e così via. Un metodo che sarà utilizzato in caso di ritardi agli allenamenti, cellulari accesi durante i pasti o in caso di litigi tra compagni. Insomma, il metodo Arteta è pronto. Vedremo se porterà i suoi frutti anche in campo.

