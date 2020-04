Arsenal, Arteta spia i suoi giocatori: il GPS per seguire gli allenamenti

L’isolamento dettato dall’emergenza Coronavirus non ferma la preparazione dell’Arsenal. I Gunners devono attenersi a un programma di allenamenti con l’obiettivo di rimanere in forma per l’eventuale ripresa del campionato. Tuttavia, senza un controllo fisico da parte dello staff tecnico, la tentazione di sgarrare c’è. E allora tocca all’allenatore Mikel Arteta vigilare sull’andamento dei test fisici dei suoi giocatori: il numero uno dei biancorossi si affida a un sistema GPS per seguire i componenti della sua rosa. In questo modo il reparto fitness dell’Arsenal può analizzare attentamente i risultati mentre i giocatori cercano di mantenere la massima nitidezza possibile. In questo modo Arteta è fiducioso di poter controllare la sua squadra per attenersi ai programmi di allenamento che sono stati impartiti quando la stagione è stato sospesa il mese scorso in mezzo alla pandemia di Covid-19.