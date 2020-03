Arsenal, Arteta tuona: “Calendario troppo fitto, impossibile andare avanti così”

Un calendario con una gara dietro l’altra, quello che sta affrontando in queste settimane l’Arsenal. E proprio sugli impegni in serie della propria squadra, come raccolto dal Sun, ha manifestato la propria preoccupazione il tecnico Mikel Arteta.

TROPPE PARTITE – “Si gioca troppo, l’intensità aumenta ogni anno, così come la pressione. Questo è troppo per i calciatori. Bisogna avere almeno 26 o 28 giocatori in squadra per reggere certi ritmi. Bisogna fare qualcosa, i calciatori subiscono sempre più infortuni per i continui impegni. Un calendario così impegnativo non si può reggere per più di due stagioni: la qualità, ad un certo punto, calerà”.

LIVERPOOL KO E NON PIU’ IMBATTUTO: L’ARSENAL LO PRENDE IN GIRO