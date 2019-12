Arsenal, Arteta: “Un onore, vogliamo competere per tutti i trofei”

Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell’Arsenal. Subito dopo l’annuncio, il tecnico spagnolo ha parlato al sito ufficiale del club londinese. Queste le sue dichiarazioni: “Per me è un grande onore, l’Arsenal è uno dei più grandi club al mondo. Il nostro obiettivo è quello di competere per i migliori trofei, la dirigenza è stata chiara nei colloqui che abbiamo avuto. Sappiamo tutti che c’è molto lavoro da fare, ma sono sicuro che ce la faremo. So che questo non potrà accadere dall’oggi al domani, ma la nostra è una rosa di talento, con grandi prospetti anche nel settore giovanile”.

