Arsenal, attacco ancora a secco in Premier League: mai così male negli ultimi 22 anni

L’Arsenal perde e soprattutto ancora non segna. 0 gol fatti contro l’Aston Villa, ben tre subiti. I Gunners di Arteta si sono inceppati e l’attacco, che a dirla tutta non aveva mai avuto particolari problemi grazie ai super attaccanti, Aubameyang su tutti, si è davvero bloccato. Otto gare giocate in Premier League e solamente 9 gol segnati che valgono per il momento 12 punti in classifica. Per la squadra di Londra si tratta di un record quasi assoluto.

Arsenal: mai così male negli ultimi 22 anni

Come riporta Opta, l’Arsenal sta affrontando uno dei momenti più duri dal punto di vista dell’astinenza da gol. I Gunners hanno eguagliato un record che resisteva da ben 22 anni. Era la stagione 1998-99 quando la squadra di Londra era andata incontro ad una crisi simile. Anche all’epoca erano state solo 9 le reti segnate dagli inglesi. Si tratta dunque della peggiore partenza in Premier League da oltre un ventennio. Ad Arteta e i suoi attaccanti, il compito di rimediare…