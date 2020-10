Arsenal, Aubameyang e i segreti di Arteta: “Ci fa fare i compiti a casa…”

L’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ha condiviso la sua opinione sull’atmosfera che si vive in casa Gunners dal momento dell’arrivo del nuovo allenatore Mikel Arteta. Con l’ex collaboratore di Guardiola ai tempi del City, la squadra di Londra è riuscita a ritrovare il sorriso, ma soprattutto la vittoria di alcuni trofei.

Aubameyang: “Arteta ci fa fare i compiti a casa”

“Arteta crea un’atmosfera che fa sentire tutti come a casa”, ha esordito Aubameyang nel corso dell’intervista rilasciata alla BBC. “E non scherzo quando dico che ci fa anche fare i compiti a casa! Penso che all’Arsenal si stia sviluppando una mentalità davvero buona, tutti lavorano con un unico intento in un’unica direzione. Questo è molto importante. Il nostro obiettivo è riportare il club nelle posizioni in cui dovrebbe essere”.

Dall’arrivo di Arteta, l’Arsenal è riuscito a trionfare sia nella Coppa di Lega sia nella Supercoppa Inglese. L’obiettivo dichiarato dei Gunners è tornare a giocare la Champions League.