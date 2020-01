Arsenal, Aubameyang è una furia: “Io via? Alla stampa inglese piace parlare tanto…”

Pierre-Emerick Aubameyang non ci sta. L’attaccante dell’Arsenal, al centro di tanti rumors di mercato che lo vorrebbero lontano dai Gunners, ha risposto alle domande sul proprio futuro mettendo la parola fine ad ogni indiscrezione.

Parlando a RMC Sport, il bomber del Gabon ha chiuso le porte all’addio e in modo abbastanza piccato se l’è presa con i tabloid britannici: “Alla stampa inglese piace parlare molto. Sono qui ora, questo conta. Sono qui al cento per cento”, ha detto Aubameyang. L’attaccante in questa stagione ha preso parte a 21 gare con l’Arsenal segnato 13 reti. Il Barcellona sembra essere molto interessata a lui, ma in questo momento non pare esserci alcuna possibilità di vedergli indossare un’altra maglia.

ARTETA TRATTIENE AUBAMEYANG