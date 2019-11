Arsenal, Aubameyang fracassa la sua Lamborghini da 300 mila euro

L’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ha avuto un incidente d’auto la sera dell’8 novembre. Fracassata la sua Lamborghini del valore di 313 mila euro. Lo riporta il tabloid The Sun. L’incidente è avvenuto quando l’ex Milan è tornato a casa dopo l’allenamento. L’auto del calciatore si è scontrata con un’altra macchina e il calciatore è rimasto ferito leggermente. In questa stagione, Pierre Emerick ha segnato 9 gol in 14 partite per l’Arsenal in tutti i tornei.