Arsenal, Aubameyang si sfoga: “Ai media piace inventare storie, io adoro questo club”

Si sono fatte sempre più insistenti nelle ultime settimane le voci che vorrebbero Pierre-Emerick Aubameyang in procinto di lasciare l’Arsenal. A rispondere ai rumors, in queste ore, è intervenuto lo stesso attaccante gabonese. Queste le sue parole raccolte dal Sun.

MEDIA – “Voglio rispondere ad alcune voci che circolano tra i media. Alla gente piace inventare storie, mentre dovrebbero solamente concentrarsi su ciò che sta accadendo in campo. Parlano troppo, questo mi fa impazzire. Io sono il capitano dell’Arsenal e adoro questo club. Adesso sono impegnato per riportarlo in cima, nella zona che più gli compete”.