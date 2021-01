Arsenal, Aubameyang spiega la sua ‘sparizione’: “Mia madre è stata male. Dovevo starle vicino…”

Forse Lacazette lo sapeva. Ecco il perché della sua dedica nell’ultima rete realizzata con l’Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang era sparito dai radar dei Gunners tra lo stupore generale. Nessuna spiegazione precisa, neppure per il suo mister, almeno all’apparenza. “Non sappiamo quando tornerà”, aveva detto Arteta lasciando un velo di mistero sul centravanti gabonese. Nelle ultime ore, invece, mistero risolto con il giocatore che ha parlato via social del momento complesso che sta vivendo.

Arsenal, Aubameyang svela cosa è successo

“Ciao ragazzi, prima di tutto volevo dirvi grazie per i tanti messaggi e le chiamate che ho ricevuto negli ultimi giorni”, ha scritto Aubameyang su Instagram. “Mia madre ha avuto qualche problema di salute e io dovevo assolutamente starle accanto. Ora sta meglio e io credo che tornerò a casa mia nei prossimi giorni. Sono grato ai medici e al personale medico che ha aiutato mia madre ha superare questo momento. Ovviamente grazie anche alla famiglia Arsenal per il sostegno e per le belle cose che stanno facendo. Sono ancora più determinato per portare avanti questo ottimo momento della squadra. Ancora grazie di cuore per tutto il sostegno che ho ricevuto”.

Il giocatore era andato con la squadra in trasferta per giocare contro il Southampton la scorsa settimana, salvo poi tornare di fretta a casa senza alcuna apparente spiegazione. Aubameyang aveva saltato le ultime gare dell’Arsenal ma, a quanto pare, presto tornerà a disposizione.