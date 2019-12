Arsenal, Aubameyang spinge per l’addio: vuole la Champions

Tempi duri per l’Arsenal. Neanche l’arrivo in panchina di Mikel Arteta sembra essere riuscito a dare nuova linfa ai Gunners, reduci dal ko nel derby londinese con il Chelsea e fin qui protagonisti di una stagione anonima. Una situazione che, secondo quanto raccolto dal Sun, starebbe spingendo Pierre-Emerick Aubameyang a meditare l’addio.

CHAMPIONS – L’obiettivo dell’attaccante è infatti quello di giocare la Champions League. Dato che l’Arsenal dista attualmente ben undici punti dal quarto posto in campionato, l’unico modo per ottenere la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea sembra essere rappresentato dalla vittoria dell’Europa League. Nel caso questo non dovesse accadere, Aubameyang sarebbe pronto a fare le valigie.

