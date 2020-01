Arsenal avanti in FA Cup, Arteta: “Il Leeds un incubo come… il dentista”

Una rete di Reiss Nelson spalanca le porte della qualificazione al turno successivo dell’Arsenal in FA Cup. I Gunners stendono il Leeds United, nonostante una certa fatica nella gestione del match, specialmente nel primo tempo. Il tecnico dei londinesi, Mikel Arteta, ha commentato con ironia il successo dei suoi ragazzi: “Il Leeds è un incubo per qualsiasi squadra. L’ho detto prima del match: giocare contro di loro è come andare dal dentista. E’ stato difficile, ci hanno complicato la vita. Sono davvero una grande squadra. Quello che stanno conquistando, ottenendo grandi risultati con partite ogni tre giorni, è straordinario”.