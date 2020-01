Arsenal, avvio da horror per Arteta: mai così pochi punti dopo sei partite

L’Arsenal non riesce proprio ad uscire dalla profonda crisi degli ultimi mesi. Nemmeno l’arrivo in panchina di Mikel Arteta dal Manchester City è bastato a risollevare la crisi dei Gunners. Anzi, il tecnico spagnolo è entrato nel libro dei record negativi per i londinesi. Infatti, mai dopo sei gare, dall’introduzione dei tre punti per vittoria, un allenatore aveva racimolato uno score così basso e negativo. Da quando siede sulla panchina dell’Arsenal, Arteta ha conquistato solamente sette punti su diciotto a disposizione. Per rendere un’idea, Arsene Wenger ne raccolse 11 nella sua peggior annata. E uno dei predecessori di Arteta, Unai Emery, riuscì a spingersi a quota 12. Nemmeno il pareggio ottenuto contro il Chelsea sembra allontanare il tecnico spagnolo dalla parola più temuta: fallimento.