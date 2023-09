Arsenal, Carragher ironizza su Ramsdale. Il padre del portiere: “Sei una disgrazia”

Durante Arsenal-Tottenham si è registrata un'altra puntata della telenovela che riguarda il dualismo in casa Gunners. Ovvero quello che vede come protagonisti i due portieri Raya e Ramsdale: il primo, da tre giornate di fila, ha preso il posto al secondo. Raya, giunto dal Brentford in estate, ha per ora conquistato quindi le gerarchie di Arteta. E durante la gara si è imposto in un intervento su Brennan Johnson. Le maliziose telecamere della Premier hanno subito inquadrato Ramsdale in panchina, che però ha giustamente applaudito la prodezza del compagno di reparto.