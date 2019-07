Arsenal, Ceballos si presenta: “Emery importante per la mia scelta. Darò il massimo…”

Poche ore fa è diventato a tutti gli effetti un calciatore dell’Arsenal, adesso Dani Ceballos è pronto e carico alla nuova avventura in Premier League.

Tra i grandi protagonisti dell’Europeo U21 con la Spagna, il calciatore classe ’96 si è presentato ai nuovi tifosi. Intervistato dai canali ufficiali del club, il nuovo giocatore dei Gunners ha spiegato la sua scelta e ha annunciato grande impegno per questi colori.

“Sono orgoglioso di poter vestire questa maglia. E’ un passo avanti nella mia carriera. Perché l’Arsenal? Sapevo di avere la fiducia del tecnico, per me è stato importante. Sono davvero felice. Ho visto le gare dei Gunners contro Fiorentina e Bayern, ci sono tanti giovani che però hanno già grande esperienza. Il mio arrivo in prestito? Darò il massimo a prescindere, voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”, ha detto Ceballos.