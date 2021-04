Arsenal, CEO Spotify vuole comprare club: con lui Henry, Vieira e Bergkamp

Possibili novità per il futuro del club Gunners

Da quanto si apprende da diversi media inglesi tra cui anche il Daily Mail, infatti, dopo il caos Superlega il proprietario dell'Arsenal Stan Kroenke sarebbe stato ormai messo all'angolo e starebbe valutato una cessione della società. In tal senso Daniel Ek sarebbe disposto a rilevare il club con l'appoggio di tre ex big dei Gunners. Si tratterebbe di Thierry Henry, Patrick Vieira e Dennis Bergkamp che avrebbero mostrato piena fiducia nell'uomo d'affari.

Kroenke, che controlla l’Arsenal in solitaria dal 2018, tramite il gruppo Kroenke Sports & Entertainment, proprietario di più di una società in diversi sport, per il momento resiste ma riflette sul da farsi...