Arsenal, che tensione in allenamento. Ceballos si scontra con Nketiah

L’Arsenal di Mikel Arteta ha vinto la prima gara della Premier League 2020/2021. I gunners hanno affrontato il Fulham in trasferta e Lacazette, Aubameyang e Gabriel hanno firmato un netto 0-3.

LITE CEBALLOS-NKETIAH

Prima del match però ci sono state scintille in casa Arsenal. Durante il consueto torello prepartita Dani Ceballos non ha preso benissimo il numero del suo compagno di squadra Nketiah. Nel video si vede lo spagnolo andare faccia a faccia con il compagno strattonandolo per il braccio. Un piccolo momento di tensione che non ha avuto fortunatamente sviluppi. Considerato il risultato in campo, poi, sembra già tutto dimenticato.