Arsenal, chi fa il capitano? Emery fa partire una votazione segreta nello spogliatoio

In casa Arsenal ancora non è stato deciso chi indosserà la fascia da capitano durante la stagione. Chi sarà l’erede di Laurent Koscielny? Finora è stato preferito il centrocampista Xhaka, ma ancora non v’è una scelta definitiva a riguardo. Il nome nuovo verrà svelato nei prossimi giorni, quando il club renderà pubblico l’esito di una votazione voluta dall’allenatore Unai Emery all’interno dello spogliatoio (con voto assolutamente segreto).

Il difensore Holding ha raccontato come si sono svolte le “elezioni”: “Abbiamo votato settimana scorsa, siamo in attesa dello scrutinio. Abbiamo scritto le nostre preferenze sul gruppo dei leader e abbiamo consegnato il tutto all’allenatore, che esaminerà. Non so però quando verrà dato l’annuncio, di certo sarei onorato di essere il capitano dei Gunners. Quando Özil mi ha consegnato la fascia nel finale del match con il Nottingham Forrest è stata una bella sensazione”. In lizza, oltre al 24enne ex Bolton e al trequartista tedesco, Xhaka, Sokratis, David Luiz e Bellerin.