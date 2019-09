Arsenal colabrodo: è la squadra con più tiri subiti in Europa!

Dopo due vittorie consecutive, il cammino dell’Arsenal sembra essersi improvvisamente guastato. I Gunners sono reduci da un periodo a dir poco difficile, con una sconfitta e due pareggi negli ultimi tre incontri. E se il k.o. contro il Liverpool non era impronosticabile ed il pari nel derby con il Tottenham era accettabile, la rimonta subita dal Watford ha scosso il mondo biancorosso. L’Arsenal si scopre debole in difesa e non sono solamente le reti subite a preoccupare. La squadra di Unai Emery è la formazione ad aver subito il maggior numero di tiri nello specchio nell’intero panorama europeo: ben 96. Un record non invidiabile che certifica un problema difensivo grave. Emery deve necessariamente porvi rimedio: ora la stagione sta per entrare nel vivo.