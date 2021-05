Arsenal, colpo di mercato dal Kenya: tesserato Leo Messo

I Gunnes sperano di aver acquistato una futura stella

La stagione 2020/21 non sarà sicuramente ricordata dai tifosi dell'Arsenal come una delle più divertenti ed entusiasmanti. I Gunners sono usciti di scena rapidamente dalla vittoria di Premier League e coppe inglesi. In campo continentale non è andata meglio, con l'eliminazione in semifinale di Europa League. Così meglio concentrarsi sul futuro, sognando di poter invertire la tendenza. Gli scout dell'Arsenal hanno deciso di guardare molto in là con gli anni, acquistando un talento di 10 anni, che, a giudicare dal nome, sembra promettere bene.