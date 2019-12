Arsenal, contatti intensi con l’entourage di Paulo Sousa. Ma non c’è solo lui…

L’Arsenal è reduce dal primo successo della gestione Freddie Ljungberg (3-1 al West Ham in trasferta nel Monday Night di Premier League), ma la società è costantemente alla ricerca di un nuovo allenatore per i Gunners. Dopo le varie voci su Nuno Espirito Santo, Carlo Ancelotti e Mikel Arteta, stando a L’Èquipe un nuovo candidato sta prendendo prepotentemente piede: parliamo dell’ex Fiorentina Paulo Sousa, oggi al Bordeaux, con cui sono già cominciati i contatti con l’entourage. Lasciare il club francese allenato in questo momento non sarebbe un problema, infatti si dice che Sousa non sarebbe soddisfatto del progetto, non essendo quello che gli era stato promesso al momento della firma, risalente allo scorso marzo.

NON SOLO SOUSA – La squadra non è ritenuta abbastanza forte per arrivare nella Top 6 di Ligue 1, per questo il portoghese, che già conosce l’Inghilterra per aver allenato in Championship il QPR, lo Swansea e il Leicester, potrebbe approdare all’Arsenal. Secondo Espn, però, ci sono stati contatti anche con Marcelino, da poco esonerato al Valencia. Negli ultimi giorni il tecnico è stato a Londra, ma non è convinto che gli chiederanno di sedersi in panchina al posto di Emery. Insomma, Paulo Sousa è in pole position.

LJUNGBERG NON CONVINCE