Arsenal, dal campo al portafoglio: in caso di retrocessione taglio del 25% sugli stipendi dei calciatori

Periodo nero per l’Arsenal in campionato. Partenza della stagione davvero negativa per la squadra guidata da Arteta che si trova a fare i conti con le zone basse della classifica e una crisi di gol davvero inedita. Un momento talmente strano che c’è chi pensa anche alla retrocessione se le cose dovesse continuare così.

Non solo media e personaggi esterni al club, ma a quanto pare l’idea di salutare il massimo campionato inglese è un qualcosa che è entrato anche nella testa della società…

Arsenal: in caso di addio alla Premier League taglio ingaggi

Come riporta il Daily Mail, infatti, i vertici dirigenziali dell’Arsenal avrebbero in qualche modo già annunciato dei cambiamenti nella squadra in caso di addio alla Premier League al termine di questa stagione. Sebbene non sia stata data un’informazione ufficiale diretta alla squadra, pare che i Gunners abbiano già pensato ad un ipotetetico taglio dei salari dei giocatori del 25%. Una sorta di incentivo o… minaccia da parte del club che vuole vedere un cambiamento al più presto. L’eventuale riduzione degli ingaggi permetterebbe al club di risparmiare quasi 40 milioni di sterline.